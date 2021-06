Leonardi e Baiocchi: è legge la proposta di FdI per un quadro chiaro in materia sociosanitaria

1' di lettura

08/06/2021 - La proposta fortemente voluta dalla Presidente della IV commissione consiliare Sanità Elena Leonardi, avente ad oggetto “Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione”, è diventata legge con approvazione a larghissima maggioranza del Consiglio regionale nella seduta tenutasi nella giornata di martedì 8 giugno 2021.

L’iniziativa, sostenuta da tutti i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia, è stata presentata in aula dal consigliere Nicola Baiocchi in veste di relatore di maggioranza.

Il consigliere pesarese di Fratelli d’Italia ha spiegato come gli articoli della legge prevedano l’istituzione di un elenco regionale in forma telematica comprendente, nella sezione A, gli enti di formazione accreditati dalla Regione Marche, nella sezione B, i nominativi degli operatori sociosanitari.

La finalità normativa è sostanzialmente quella di offrire un quadro chiaro in materia di formazione professionale e di servizi sanitari e sociali in modo da favorire, attraverso una facile consultazione, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati e operanti sui territori, oltre che dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario.

La nuova legge in materia sociosanitaria ha ottenuto la condivisione di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra che hanno convintamente sottoscritto la proposta proprio perché è risultato chiaro l’obiettivo di riordinare un settore strategico per la qualità dell’offerta socio-sanitaria e la valorizzazione delle competenze degli operatori stessi.