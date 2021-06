Nuovo sito web per l'aeroporto Raffaello Sanzio

1' di lettura

07/06/2021 - Il nuovo sito della società di gestione dell’Aeroporto “Raffaello Sanzio”, “Ancona International Airport SpA” che sostituisce la vecchia “Aerdorica” è consultabile sul web da domani 8 giugno 2021.

Ci scusiamo con i nostri passeggeri per il protrarsi del periodo di preparazione al lancio, ma il passaggio dal vecchio sito, istituito in ambito Regione, a quello completamente nuovo, ha comportato la rivisitazione ex novo del layout, delle features e dei collegamenti connessi, cosa che si è protratta per alcuni giorni oltre le recente ripresa dei voli commerciali.

Il nuovo sito www.ancona-airport.com è stato curato nei minimi particolari: è moderno, accattivante, orientato a condurre per mano il visitatore non solo nell’esplorare l’aeroporto, ma anche nell’aprirgli le porte della Regione proponendo, con il supporto della Regione Marche le migliori iniziative turistiche del momento. Il Cliente potrà quindi consultare i voli operativi, collegarsi direttamente tramite link interattivi ai siti dei vettori per effettuare le prenotazioni, conoscere l’aeroporto e il suo layout, con i servizi e le attività commerciali, avere tutte le informazioni preliminari necessarie per il viaggio e a brevissimo anche prenotare uno dei nuovissimi parcheggi coperti o scoperti a tariffe competitive presenti proprio davanti alle aerostazioni iniziando così il viaggio partendo proprio dal nuovo sito.

Per la sua realizzazione ci siamo affidati alla Nautes di Jesi, scegliendo un prodotto che nasce nelle Marche e cha vanta tra i propri clienti alcuni dei principali aeroporti Italiani, oltre al nostro.