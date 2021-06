Coronavirus Marche: calano ancora i contagi e il 43% dei marchigiani ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino

1' di lettura

07/06/2021 - Più di 90.000 dosi di vaccino inoculate in una settimana portano i vaccinati al 23% dei marchigiani e un ulteriore 19% della popolazione ha già ricevuto la prima dose. Un'ulteriore accelerazione della campagna vaccinale che fa ben sperare per il futuro.

I contagi

Nello stesso tempo calano i contagi in tutte le province. La settimana scorsa erano 680 ed questa sono stare 458. La provincia più colpita è quella di Macerata con 115. 108 casi in provincia di Pesaro ed Urbino, 97 in provincia di Ancona, 72 ad Ascoli Piceno e 30 a Fermo.

Negli ospedali

Calano da 27 a 17 i ricoveri in terapia intensiva e da 110 a 81 gli altri ricoveri per Covid-19. Scendono anche se di poco le vittime, da 9 a 7.

Il confronto tra 2020 e 2021

Quest'anno i dati sono tutti decisamente peggiori di come erano lo stesso giorno del 2020. Il calo dei contagi, dei ricoveri e anche dei decessi è più lento dell'anno scorso. Nelle prossime settimane, vista l'intensificazione della campagna vaccinale, vedremo se anche questi dati miglioreranno.



