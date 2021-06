Atletica: cadetti delle Marche in gara a Modena

2' di lettura

04/06/2021 - È il momento di rientrare in pista per la squadra under 16 delle Marche. Torna in calendario un’importante rassegna giovanile: domenica 6 giugno è il giorno del Memorial Luigi Pratizzoli, meeting nazionale dedicato ai cadetti.

Stavolta a Modena, dopo un anno di stop, per una prima occasione di confronto in vista dei campionati italiani di categoria che si svolgeranno come di consueto all’inizio di ottobre. In gara undici formazioni: Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto, oltre ai padroni di casa dell’Emilia-Romagna e alla rappresentativa marchigiana che schiera 21 atleti. Tra i convocati spicca il nome di Alice Pagliarini (Atl. Avis Fano), la 15enne più veloce d’Italia dopo l’impresa della migliore prestazione nazionale under 16 per aver corso in 9”76 sugli 80 metri un mese fa ad Arezzo. Partono con l’obiettivo del podio anche Pietro Colonnella (Asa Ascoli Piceno), che ha la prima misura di accredito nel giavellotto, e Matteo Tassetti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), terzo nella lista degli iscritti sui 100 ostacoli. Ma tra gli altri possono puntare alla parte alta della classifica Lorenzo Riccioni (Atl. Fabriano) nei 300 metri e Andrea Tazza (Mezzofondo Club Ascoli) nel lungo, al femminile Elisa Marini (Cus Macerata), vicecampionessa italiana della marcia che è attesa nei 1000 metri di corsa, oltre a Sofia Romagnoli (Atl. Avis Macerata) sui 1200 siepi, Sonia Gattari (Atl. Avis Macerata) nell’alto e Teresa Ninno (Atl. Fabriano) sulla pedana del martello.

Nella scorsa settimana ad Ancona i cadetti sono stati coinvolti nel primo raduno regionale, indetto dalla rinnovata struttura tecnica sotto la guida del fiduciario Ermenegildo Baldini, con un bella partecipazione. Di seguito l’elenco dei convocati per il Memorial Pratizzoli. Cadetti. 80: Valentino Bilardo (Sport Atl. Fermo); 300: Lorenzo Riccioni (Atl. Fabriano); 1000: Filippo Tarantini (Team Atl. Porto Sant’Elpidio); 100 ostacoli: Matteo Tassetti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); 1200 siepi: Leonardo Chiappini (Collection Atl. Sambenedettese); alto: Guglielmo Ottoni (Atl. Fabriano); lungo: Andrea Tazza (Mezzofondo Club Ascoli); giavellotto: Pietro Colonnella (Asa Ascoli Piceno); martello: Emanuele Messi (Atl. Ama Civitanova); 4x100: Valentino Bilardo (Sport Atl. Fermo), Lorenzo Riccioni (Atl. Fabriano), Matteo Tassetti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Andrea Tazza (Mezzofondo Club Ascoli), Francesco Pagliarini (Atl. Avis Fano). Cadette. 80: Alice Pagliarini (Atl. Avis Fano); 300: Anna Mengarelli (Atl. Avis Macerata); 1000: Elisa Marini (Cus Macerata); 80 ostacoli: Rosa Lou Maroncelli (Atl. Avis Fano); 1200 siepi: Sofia Romagnoli (Atl. Avis Macerata); alto: Sonia Gattari (Atl. Avis Macerata); lungo: Linda Damiani (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); giavellotto: Martina Trisolino (Atl. Avis Fano); martello: Teresa Ninno (Atl. Fabriano); 4x100: Alice Pagliarini (Atl. Avis Fano), Anna Mengarelli (Atl. Avis Macerata), Rosa Lou Maroncelli (Atl. Avis Fano), Sonia Gattari (Atl. Avis Macerata), Giulia Properzi (Sport Atl. Fermo), Elisa Domeniconi (Atl. Falconara).



ISCRITTI E RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/ 2021/COD9311/Index.htm

Foto di Davida Ruggieri.