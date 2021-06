Rigenerazione urbana e attività edilizia, ok della III Commissione alla pdl

1' di lettura

03/06/2021 - Approvata dalla Commissione Governo del territorio, presieduta da Andrea Maria Antonini (Lega), la proposta di legge “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia”.

La pdl a iniziativa della Giunta regionale, è stata discussa congiuntamente a un altro testo legislativo sottoscritto da Dino Latini, (Udc - Popolari Marche), Gianluca Pasqui e Jesicca Marcozzi (FI), Giacomo Rossi (Civici Marche). La proposta di legge fornisce la definizione di “rigenerazione urbana”, necessaria per poter usufruire del “superbonus” del 110% cento previsto dal decreto Rilancio. Vengono anche stabilite le procedure necessarie per l’individuazione da parte dei Comuni delle aree degradate finalizzate a interventi di rigenerazione urbana prevedendo la possibilità di ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente.

La pdl, inoltre, attraverso una modifica al Piano casa del 2009, riconduce le opere di demolizione e ricostruzione necessarie “per garantire il rispetto della normativa antisismica e sull’accessibilità, nonché per installare impianti tecnologici e per efficientamento energetico”, alla categoria di interventi di ristrutturazione edilizia che, dunque, possono usufruire del 110 per cento.

La proposta di legge (relatore Luca Serfilippi, Lega, e Anna Casini, Pd) è stata trasmessa a Cal e Crel per i pareri di competenza, prima di poter essere discussa in Aula per il via libera definitivo da parte del Consiglio regionale.

Nel corso della seduta la Commissione ha anche espresso parere favorevole al “Programma parziale di reinvestimento dei proventi delle alienazioni di alloggi Erp disposte da Erap Marche”. A disposizione circa 5,5 milioni di euro che Erap reinvestirà per l’acquisto di nuovi alloggi o per il completamento di interventi di costruzione già avviati.