“Lo zaino della Salute digitale” si riempie di parole ed immagini con i bambini e le bambine delle scuole primarie marchigiane

2' di lettura

03/06/2021 - Si è svolta nella mattinata di lunedì 31 maggio l’attesa premiazione degli elaborati presentati dalle scuole della regione Marche che hanno partecipato alla prima edizione del concorso “Lo zaino della Salute digitale”.

Il concorso, promosso dall’U.O. Promozione della Salute AV2 dell’ASUR Marche, nasce in seno al progetto sperimentale del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) finanziato nel 2018 e denominato “Rete senza fili. Salute e Internet Addiction Disorder (IAD): tante connessioni possibili”. L’obiettivo educativo era stimolare i bambini e le bambine della scuola primaria a riflettere sul tema della salute digitale e a produrre, con l’aiuto delle loro insegnanti, degli elaborati in grado di trasmettere un messaggio consapevole e costruttivo sul tema “abitare il digitale”. Tutti i lavori presentati hanno superato le aspettative degli organizzatori e per la Commissione esaminatrice è stato arduo stilare una classifica.

Il primo posto del podio è stato assegnato agli scolari e alle maestre della classe 5ª A della Scuola Primaria Gramsci dell’I.C. G. Galilei di Pesaro, che attraverso parole e disegni personali hanno saputo raccontare con efficacia e immediatezza il proprio modo di “pensare” la tecnologia e di percepirsi in relazione ad essa. Si sono aggiudicati invece il secondo premio i bambini e le bambine della classe 4ª A della Primaria Anselmi di Arcevia, i quali, con un lavoro particolarmente originale ispirato alla Divina Commedia di Dante, hanno espresso in rima alcune regole e riflessioni sull’utilizzo corretto e sicuro della Rete e posto l’accento sull’importanza di operare delle scelte consapevoli. Infine il terzo posto è stato raggiunto a pari merito da due concorrenti: la classe 5ª B della Scuola Primaria Gramsci dell’I.C. G. Galilei di Pesaro e le classi 5ª A e 5ª B del Plesso Verdi Scuola Primaria dell’IC Solari di Loreto (AN).

I premi, nella forma di buoni spesa e accessori per l’attività fisica, sono stati generosamente offerti dalla Ditta Decathlon Marche, attualmente impegnata in una campagna sulla sostenibilità di promozione della salute attraverso lo sport e le attività ricreative all’aria aperta. Visto il grande successo riscosso dal Concorso, il prossimo anno tale iniziativa potrebbe essere rilanciata a livello nazionale nelle altre regioni partecipanti a “Rete senza fili”, vale a dire Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia, oltre alle Marche. Dalle parole dei più piccoli tutti noi possiamo trarre un prezioso insegnamento: “la tecnologia può rappresentare un mezzo per migliorare le nostre esistenze, ma non deve mai sostituirsi alla realtà!”.