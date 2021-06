Fermo: Tipicità presenta il Grand Tour delle Marche 2021

3' di lettura

03/06/2021 - 26 appuntamenti in sicurezza, ecco il Grand Tour delle Marche, un evento "infinito"

Il direttore di Tipicità, Angelo Serri, accoglie i giornalisti e gli amministratori comunali nell’ufficio della Regione Marche ad Ancona. Esordisce subito affermando che nonostante lo stop causato dalla pandemia, il Grand Tour delle Marche è cresciuto, continuando a mantenere vivo l’appeal per il nostro territorio. D’altronde, questo evento aveva portato Tipicità a vincere il Travel and Food Award al TTG di Rimini del 2020. E quest’anno, inoltre, l’evento compie un salto evolutivo con una grande novità: il Grand Tour diventa “infinito”, ovvero… non terminerà mai! Con la dimensione Phygital, l’esperienza del Grand Tour inizia già da casa: il turista viene condotto in anticipo nelle comunità e, con un semplice click, può scegliere come immergersi nella festa dei paesi protagonisti del Tour. Il turista, quindi, resta connesso nella community ed è stimolato dalle nuove proposte di Tipicità Experience, che coinvolgono operatori del turismo e altri asset. Il Grand Tour si svolgerà da giugno a dicembre, con 26 appuntamenti in sicurezza tra cibo e manualità. L’evento è organizzato da Tipicità in collaborazione con ANCI Marche, la Regione Marche, e con la partnership di Banca Mediolanum.

Prende subito la parola il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che elogia la capacità di Tipicità di mettere insieme un patrimonio importante, elemento fondamentale per ricominciare dopo la pandemia. Il Grand Tour rappresenta alcune delle eccellenze marchigiane, e le fa conoscere in tutta Italia e all’estero. Importante la partecipazione di comuni e università, che collaborano per la crescita del territorio e comprendono la capacità di aggregarsi. Il Grand Tour è un primo passo importante per la sfida del turismo, che deve coinvolgere tutta la nostra regione e durante tutto l’anno. Unità è la parola chiave: secondo il Presidente bisogna credere tutti insieme nello stesso grande progetto.

Il direttore di Tipicità presenta tutte le tappe del Grand Tour, per esempio quelle di giugno sono:

5 - 6 giugno: Infiorata del Corpus Domini (Castelraimondo)

12 - 20 giugno: Gustaporto (Civitanova Marche)

20 giugno: Un Mare di Brodetto (Porto Recanati)

26 - 27 giugno: La piccola pesca costiera (San Benedetto del Tronto)

Per le altre date consultare il sito https://www.tipicitaexperience.it/

Anche il Vicepresidente Vicario ANCI Marche, Pasqualino Piunti, apprezza particolarmente il Grand Tour perché raggruppa le istituzioni più importanti delle Marche, e concepisce il turismo in maniera innovativa, con la visione futura di una collaborazione. Infatti, il Grand Tour comprende tutta la regione e unisce più settori: la cultura, l’arte, il cibo diventano un tutt’uno. L’importante è lasciare al turista l’emozione, solo così si crea curiosità e interesse verso le Marche.

La parola passa ai Rettori delle università di Camerino e di Ancona. Le università sono i “partner scientifici” di Tipicità, ma secondo Claudio Pettinari, rettore di UNICAM, questa è una limitazione: anche le università marchigiane si impegnano per promuovere la regione, quindi possono essere definite “partner” a tutto tondo.

Gian Luca Gregori, rettore di UNIVPM, parla della valorizzazione del territorio come fattore competitivo. Secondo il rettore, la capacità di attrattiva della regione è ancora troppo limitata, e quindi si ha una possibilità di crescita enorme. Gregori ritiene molto importante il concetto di integrazione, promosso dal Grand Tour, che amalgama diverse aree e componenti. Loda, inoltre, il concetto strategico del Grand Tour, perché tutti gli eventi prevendono anche un coinvolgimento degli operatori commerciali e turistici.

Conclude l’intervento Massimo Cupillari, Wealth Advisor di Mediolanum. L’intervento si concentra sull’intenzione di progetto pluriennale sulla sostenibilità. Le Marche rappresentano una delle regioni più sostenibili d’Italia e bisogna puntare proprio su questa caratteristica per attirare maggiormente i turisti: le bellezze possono essere comunicate anche in termini di sostenibilità.