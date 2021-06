Convocato per martedì 8 giugno il Consiglio regionale. L'ordine del giorno

4' di lettura

03/06/2021 - Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì 8 giugno. All’ordine del giorno le proposte di legge inerenti l’istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione (relatori Nicola Baiocchi e Maurizio Mangialardi) e gli interventi di promozione e sostegno alla creazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (relatori Andrea Maria Antonini e Micaela Vitri).

In discussione anche la proposta di atto amministrativo riferito all’approvazione del Por Fse 2014/2020 ulteriormente riprogrammato per contrastare gli effetti dell’emergenza da Covid – 19 (relatori Andrea Putzu e Manuela Bora). Il Consiglio passerà, quindi, all’esame delle interrogazioni e delle mozioni. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi all’indirizzo https://www.youtube.com/c/ consigliomarche/live.

Ordine del giorno seduta 8 giugno

1) Proposta di legge n. 32 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi "Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione".

Relatore di maggioranza: Nicola Baiocchi

Relatore di minoranza: Maurizio Mangialardi

(Discussione e votazione)

2) Proposta di legge n. 41 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili”.

Relatore di maggioranza: Andrea Maria Antonini

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

3) Proposta di atto amministrativo n. 13 ad iniziativa della Giunta regionale “Approvazione del POR FSE 2014/2020 ulteriormente riprogrammato per il contrasto degli effetti dell'emergenza Covid-19. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, articolo 6”.

Nuova titolazione: Approvazione del POR FSE 2014/2020 ulteriormente riprogrammato per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, articolo 6. Revoca della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 118 del 30 luglio 2020.

Relatore di maggioranza: Andrea Putzu

Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione e votazione)

4) Interrogazioni a risposta immediata.

5) Interrogazioni:

n. 107 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri “Strada complanare di collegamento tra gli svincoli di Pesaro e Fano”.

n. 130 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Grave emergenza sanitaria nella Provincia di Fermo”.

n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Saldo fatturazione ASUR Marche da parte dell’Assessore alla sanità”.

n. 144 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Rispetto delle finalità e delle priorità riguardo l'utilizzo del Fondo per il sostegno e il ruolo di cura del caregiver familiare come da Decreto 27 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia”.

n. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Incarichi professionali presso Azienda Ospedali Riuniti di Ancona”.

n. 187 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mastrovincenzo, Vitri “Verifiche sull’affidabilità ed integrità della Tundo Vincenzo SpA, aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico in alcuni Comuni delle Marche”.

6) Mozione n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per idonei soprannumerari del V Ciclo nelle Università degli Studi di Urbino e Macerata”.

7) Mozione n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini “Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”.

8) Mozione n. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Carancini, Biancani, Cesetti, Casini “Conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki”.

9) Mozione n. 65 ad iniziativa della Consigliera Biondi “Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”.

10) Mozione n. 66 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “COVID-19, trattamento accessorio per le condizioni di lavoro”.

11) Mozione n. 70 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Istituzione Registro Tumori del Centro Italia”.

12) Mozione n. 71 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Carancini “Distinguo tra parchi e centri commerciali finalizzato alla riapertura nei festivi e prefestivi”.

13) Mozione n. 73 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Interventi a sostegno del comparto economico del “wedding””.

14) Mozione n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Sostegno a iniziative governative per l'estensione alle Marche dei benefici fiscali e ed economici destinati alle nuove regioni comprese nella categoria "regioni in transizione" in ambito di Unione Europea”.

15) Mozione n. 75 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Ricostruzione, detrazione IVA da parte di imprese soggette a regime ordinario ai fini della medesima imposta”.

16) Mozione n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi “Anniversario dei 500 anni della Battaglia del Pian Perduto (1522-2022)”.

17) Mozione n. 82 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Latini, Marcozzi, Marinelli, Putzu “Sblocco dei visti turistici per i cittadini russi”.