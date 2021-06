Concorso della Regione Marche: Antonio Mastrovincenzo, "Vogliamo chiarezza"

1' di lettura

03/06/2021 - Giovedì mattina ho depositato una interrogazione a risposta immediata, sottoscritta da tutto il Gruppo PD, per chiedere chiarezza alla Giunta rispetto alla prova preselettiva del concorso pubblico della Regione Marche, che si è svolta ad Ancona il 13 e il 14 maggio scorsi. La procedura concorsuale è per 56 posti a tempo indeterminato (funzionari amministrativi e finanziari) ed alla prova preselettiva hanno partecipato circa 1.600 persone.

Molti partecipanti hanno evidenziato come le domande proposte il secondo giorno fossero molto simili a quelle della giornata precedente e, a seguito di errori sulle valutazioni, la graduatoria sia stata modificata per ben tre volte (nella prima stesura i candidati ammessi erano 299, poi 280 e infine nell'ultima graduatoria 289). Dopo le proteste di molti candidati, dalla piattaforma digitale riguardante il concorso sono state eliminate le risposte corrette ai quesiti che invece inizialmente erano state inserite.



La situazione che si è venuta a creare rischia di danneggiare tutti i partecipanti, sia gli ammessi che i non ammessi alla prova successiva. Nell'atto ispettivo chiediamo se e quali provvedimenti intendano assumere il Presidente Acquaroli e l’Assessore Castelli per ristabilire la correttezza delle procedure, garantirne la piena regolarità, assicurare il pieno rispetto delle stesse prerogative a tutti i partecipanti. Infine, chiediamo anche se sono state individuate le responsabilità di quanto accaduto, che riteniamo rappresentare un fatto tanto serio quanto imbarazzante.