Senigallia: Belvedere e Castelleone Covid-free: aumentano i casi a Senigallia e scendono nell'entroterra

4' di lettura

31/05/2021 - Nel complesso nella nostra vallata il saldo è di quattro positivi in meno rispetto a sette giorni fa. 14 in meno nei comuni dell'entroterra e 10 in più a Senigallia.

Una settimana fa avevamo un solo comune covid-free, Barbara, che però ora è nella fascia 1-4 casi. Ma questa settimana sono diventati covid-free Belvedere Ostrense e Castelleone di Suasa.

Praticamente tutti i comuni sono segnati con meno di 5 casi, soglia sotto la quale non viene indicato il numero esatto dei casi per motivi di privacy, ad eccezione di Senigallia, TrecastelliA Senigallia i casi scendono in maniera importante -33, oltre un terzo in meno. La discesa è più lenta nell'entroterra a causa di alcuni comuni in controtendenza come Trecastelli, Ostra e Serra de' Conti. Senigallia e Trecastelli, oltre a Barbara, sono gli unici comuni con più casi di sette giorni fa.

I casi ogni 1.000 abitanti sono più alti della media a Barbara e Trecastelli, più bassi ad Arvecia, Corinaldo e Montemarciano.



Casi totali

Comuni 31/5/21 24/5/21 17/5/21 10/5/21 3/5/21 26/4/21 19/4/21 12/4/21 5/4/21 Senigallia 61 51 84 113 111 136 157 203 262 Trecastelli 19 18 13 21 21 16 27 36 61 Ostra 7 11 15 14 13 11 15 29 47 Serra de' Conti 6 7 7 4* 4* 8 21 35 52 Montemarciano 4* 8 12 13 12 18 32 50 68 Arcevia 4* 6 4* 4* 4* 9 22 30 38 Corinaldo 4* 4* 9 6 10 17 20 24 33 Ostra Vetere 4* 4* 4* 4* 4* 4* 5 12 19 Barbara 4* 0 0 0 0 0 4* 4* 11 Castelleone 0 4* 4* 4* 4* 6 8 5 8 Belvedere O. 0 4* 4* 4* 4* 4* 5 12 19 TOTALE 113 117 156 187 187 229 316 440 618

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".



Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 31/5/21 24/5/21 17/5/21 10/5/21 3/5/21 26/4/21 19/4/21 12/4/21 5/4/21 Barbara 3,1 - - - - - 3.1 3,1 8,53 Trecastelli 2,53 2,40 1,73 2,8 2,8 2,13 5,11 6,97 8,83 Serra de' Conti 1,62 1,89 1,89 1,08 1,08 2,17 5,68 9,47 14,07 Senigallia 1,38 1,15 1,90 2,56 2,51 3,08 5,03 4,59 5,93 MEDIA 1,27 1,31 1,75 2,1 2,1 2,57 3,55 4,94 6,93 Ostra Vetere 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,56 3,75 5,93 Ostra 1,07 1,69 2,3 2,15 2 1,69 2,3 4,45 7,22 Arcevia 0,94 1,39 0,93 0,93 0,93 2,09 5,11 6.97 8,83 Corinaldo 0,82 0,82 1,85 1,23 2,05 3,49 4,11 4,93 6,79 Montemarciano 0,41 0,81 1,22 1,25 1,22 1,83 3,26 5,09 6,92 Castelleone - 2,51 2,51 2,51 2,51 3,77 5,03 3,14 5,03 Belvedere O. - 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 2,33 5,59 8,85



