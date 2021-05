Regione Marche sostenibile - giugno in natura: tornano gli eventi organizzati dai centri di educazione ambientale

1' di lettura

28/05/2021 - Passeggiate a piedi e in mountain bike elettriche, nordic walking, immersioni forestali, laboratori didattici, raccolta di erbe spontanee, passeggiate con asini, cinema e teatro all’aperto e tanto altro per sensibilizzare giovani e adulti sul tema della sostenibilità ambientale. Sono oltre sessanta gli eventi in programma già dal prossimo weekend e per tutto il mese di giugno organizzati dai Centri di Educazione Ambientale delle Marche.

Grazie al sostegno economico del Ministero per la transizione ecologica e al coordinamento della Regione Marche, la partecipazione agli eventi è gratuita.

“Sull’onda del successo dell’edizione di settembre 2020 – spiega l’assessore all’Ambiente Stefano Aguzzi - è nostra intenzione raggiungere il maggior numero di persone possibile per coinvolgerle in un’iniziativa a contatto con la natura e sensibilizzarle sugli obiettivi dell’Agenda 2030 sottoscritta dalle Nazioni Unite e che oggi tutti dovrebbero avere a cuore per sé, per i propri figli, per la convivenza solidale e per il pianeta. Temi che per le Marche, grazie a un ampio processo di coinvolgimento delle categorie economiche, del terzo settore e dei cittadini, si stanno traducendo nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”.

Da decenni i CEA sono i soggetti riconosciuti dalla Regione Marche e deputati all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sostenibilità. Sono in tutto 45 distribuiti su tutto il territorio regionale e vi lavorano oltre 200 operatori coinvolgendo nelle loro attività scuole, famiglie e turisti.

Il calendario generale e le informazioni specifiche dei singoli eventi sono disponibili nella pagina Facebook Regione Marche Sostenibile: https://www.facebook.com/RegioneMarcheSostenibile/ che per ogni iniziativa fornirà le informazioni necessarie alle iscrizioni.

Info via e-mail: regionemarchesostenibile@gmail.com

I contatti telefonici ed e-mail dei CEA sono consultabili al seguenti link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Educazione-ambientale#Rete-CEA