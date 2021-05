Salute e sicurezza sul lavoro, Mastrovincenzo propone una mozione

1' di lettura

26/05/2021 - Questa mattina ho depositato una mozione, sottoscritta da tutto il Gruppo del Partito Democratico, sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro che è diventata una vera emergenza anche nelle Marche. Il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro continua a colpire infatti sempre più pesantemente: nei primi tre mesi dell'anno, secondo i dati INAIL, nella nostra regione sono stati denunciati 4.083 infortuni (+ 1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e nel 2020 si sono verificate purtroppo 46 morti sul lavoro nelle Marche.

Solo il 2,8% della spesa sanitaria è destinata alla prevenzione, gli organici dedicati alle attività di prevenzione e vigilanza degli Enti deputati, a partire dall'ASUR, hanno una dotazione organica numericamente inadeguata. Bene hanno fatto CGIL, CISL e UIL a manifestare ieri sotto la sede della Regione per richiedere maggiore attenzione su questo tema, sul quale è indispensabile l'impegno di tutti, a partire dalle imprese e dalle Istituzioni, ed è da accogliere il loro pressante invito ad investire in sicurezza, prevenzione, formazione, lavoro stabile e di qualità.



Nell’atto di indirizzo che abbiamo presentato chiediamo alla Giunta di aumentare le risorse per il finanziamento delle attività di prevenzione e di incrementare il numero degli addetti alle attività di prevenzione e protezione dai rischi in ambito lavorativo da parte dell'ASUR. Infine sollecitiamo il Governo regionale a definire, al più presto, il Piano Mirato di Prevenzione così come previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025.