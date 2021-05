Marche palcoscenico aperto. Festival del teatro senza teatri: sabato Maledetti cantautori

1' di lettura

25/05/2021 - Brevi monologhi ispirati a vicende di artisti maledetti vengono recitati con commento sonoro, completandosi con l’esecuzione di uno dei loro brani più rappresentativi in Maledetti cantautori con Nicholas Ciuferri - scrittore, autore, attore, performer -, Davide Combusti (The Niro) - cantautore, musicista, produttore - ed Ernesto Anderle - illustratore, disegnatore, autore - sabato 29 maggio su Youtube e Facebook per Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT.

“Maledetti Cantautori – dichiarano gli autori del lavoro - ci ha consentito di portare in scena non solo il lato artistico di personaggi che hanno influenzato il mondo musicale contemporaneo, ma anche e soprattutto ci ha dato l’occasione di far emergere il lato umano, le loro fragilità, quella sensibilità che li ha resi tragici e unici”.

Per informazioni: nicholas.ciuferri@gmail.com, altererebus@gmail.com. Accesso gratuito, inizio ore 21.30.