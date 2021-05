Urbino: Droga ai giovani di Urbino, fermati quattro spacciatori, identificati numerosi consumatori

1' di lettura

24/05/2021 - Quattro uomini, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati i destinatari di quattro misure cautelari eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Urbino, unitamente ai colleghi di Pesaro e Riccione.

I quattro, tre di nazionalità magrebina e un albanese, sono accusati a vario titolo di spaccio di hashish e cocaina, nel periodo compreso tra gennaio e luglio dello scorso anno, nei comuni di Urbino e Tavoleto e nelle zone limitrofe.



Uno dei quattro era già stato arrestato in flagranza di reato, nel luglio dello scorso anno, mentre, di ritorno dalla Lombardia, trasportava un chilogrammo di hashish in panetti da 100 grammi, nascosti sotto il sedile posteriore dell’auto.



L'operazione condotta dai militari dell'Arma ha permesso di identificare numerosi giovani consumatori di sostanze stupefacenti, sono state documentate centinaia di cessioni sia di hashish che di cocaina.



Nei confronti dei quattro uomini, nessuno dei quali risultato avere una fissa occupazione, il GIP ha emesso i seguenti provvedimenti cautelari: arresti domiciliari per uno, divieto di dimora in provincia per due e obbligo di firma presso la polizia giudiziaria per il quarto.



