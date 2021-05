Coronavirus Marche: vaccinato un marchigiano su 5, parzialmente immunizzato il 40%. E la primavera fa crollare i nuovi contagi

3' di lettura

24/05/2021 - I nuovi contagi nelle Marche questa settimana scendono sotto quota 1.000 come non succedeva da oltre 30 settimane. Contemporaneamente i marchigiani che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino (o la dose unica nel caso di J&J) hanno raggiunto il 20%. Se aggiungiamo chi ha ricevuto solo la prima dose e i guariti raggiungiamo una percentuale del 40% di parzialmente immunizzati.A fine articolo, dopo l'analisi di tutti i dati della settimana, mi lancerò in una previsione a lungo termine sugli sviluppi della pandemia.

Vaccini

La campagna vaccinale nelle Marche rallenta leggermente (-1.000 dosi somministrate), ma un forte aumento dell'uso del vaccino monodose di J&J compensa abbondantemente il calo. I vaccinati oggi sono circa 300.000, un quinto della popolazione e se aggiungiamo chi ha ricevuto solo la prima dose e chi è guarito otteniamo circa il 40% di parzialmente immunizzati. Il 3,2% in più della settimana scorsa. L'auspicio è che nella nostra Regione il numero delle dosi disponibili cresca nelle prossime settimane.

Contagi

867 nuovi casi in una settimnana vuol dire -316 casi in meno rispetto alla settimana scorsa. Come sette giorni fa il calo è generalizzato in ogni provincia è in calo e la provincia più colpita è Pesaro e Urbino seguita nell'ordine da Macerata, Ascoli Piceno, Ancona e Fermo. I guariti di questa settimana sono 1.072 e quindi il numero dei casi attivi scende di oltre 200 unità. Oggi sono 4501.

Ospedali

Continuano a scendere i ricoveri e i malati in terapia intensiva negli ospedali delle Marche. Oggi quindi abbiamo 169 ricoveri, quasi 100 in meno della settimana scorsa e 36 ricoverati in intensiva (-12). Lo scorso anno i numeri erano migliori: 108 e 13.

Vittime

Questa settimana hanno perso la vita altri 12 marchigiani, 10 in meno della settimana scorsa. L'anno scorso persero la vita 20 persone.

Il rapporto con il 2020

Rispetto alla stessa settimana dello scorso anno abbiamo quindi più nuovi casi (ma questo è dovuto anche ad una capacità di far tamponi enormemente superiore) e una situazione peggiore negli ospedali. Possiamo quantificare il ritardo in 2 mesi per i contagi, 1 mese per i ricoveri e 1 settimana per le terapie intensive. Resta minore il numero di chi perde la vita, grazie soprattutto ai vaccini somministrati alle fasce più deboli.

Le previsioni

Lo scorso anno i nuovi casi e tutto quello che ne consegue hanno continuato a calare fino a fine luglio, quando è ripresa una lenta crescita che poi ha accelerato a metà ottobre. Quest'anno a fine luglio e ad agosto arriveremo con dati leggermente peggiori dello scorso anno, ma a causa dei vaccini i numeri continueranno a calare fino a fine settembre. A ottobre ci sarà un leggero aumento fino a novembre. Che poi rientrerà lentamente.

Prendete queste previsioni per quello che sono: un'ipotesi. Ci sono tante variabili (primo tra tutti il numero delle dosi di vaccino disponibili nei prossimi mesi e il numero di coloro che non vorranno vaccinarsi) e tante cose che ancora non conosciamo sul virus. Hanno sbagliato le previsioni anche i migliori virologi, possiamo sbagliare anche noi.

