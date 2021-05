Civitanova: Bertolaso in visita al centro vaccinale: "Ora speriamo di poter chiudere presto il Covid Hospital"

2' di lettura

25/05/2021 - Visita a sorpresa a Civitanova per Guido Bertolaso. Nel pomeriggio di lunedì l’ex capo della Protezione Civile e consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per il piano vaccinale anticovid, essendo in zona, ha visitato il centro vaccinale di via Silvio Pellico scortato dal sindaco Fabrizio Ciarapica.

«Bertolaso ha espresso parole che mi hanno dato grande soddisfazione, poiché ha trovato il nostro centro perfettamente organizzato con personale competente e appassionato, cittadini soddisfatti, segnale di come si deve organizzare una campagna di vaccinazione – fa sapere Ciarapica – si è complimentato con me e con tutti gli operatori presenti e i volontari per la competenza, la passione e la professionalità con cui stanno lavorando. Non posso che essergli grato per l'attenzione e l'attaccamento che ha dimostrato ancora una volta alla nostra città, ricordando come Civitanova Marche abbia dato l’esempio in tutta Italia con l’allestimento del Covid Hospital proprio da lui realizzato e che ha dato la possibilità di salvare centinaia di vite cercando di far rimanere il più possibile accessibili gli ospedali a tutti gli altri cittadini che hanno avuto e hanno bisogno di altre cure. Ora per tentare di lasciarci alle spalle questo periodo durissimo è necessario concentrarsi ancora sulla vaccinazione di massa: i segnali della svolta ci sono tutti, sperando anche di poter chiudere al più presto i battenti del Covid Hospital. Quel giorno può essere vicino e sarà sicuramente un giorno di festa per tutti noi».

Un giorno forse vicino ma non ancora vicinissimo: proprio nei giorni scorsi la giunta ha approvato il prolungamento della convenzione con l’Asur per l’affidamento della fiera fino al 31 luglio. Sarà l’ultima proroga?

