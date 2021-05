La Regione promuove il turismo con Roberto Mancini, ma ignora la prima città turistica delle Marche: Senigallia

1' di lettura

22/05/2021 - La nuova giunta regionale a guida Acquaroli ha scelto Roberto Mancini come testimonial della campagna promozionale per il turismo nella nostra Regione.

Il sondaggio Sigma Consulting del 16 - 19 marzo ha mostrato come solo il 2% degli italiani indica il Commissario Tecnico della Nazionale come marchigiano più noto in Italia, surcalssato da Valentino Rossi e Valentina Vezzali e superato di un soffio da Neri Marcorè.

Nello stesso sondaggio Senigallia è la quarta città più "desiderata" dagli italiani per le vacanze dopo Ancona, Pesaro e Urbino.

Nei dati reali Senigallia è la prima città della Regione per presenze e la seconda per arrivi (superata da Pesaro).

Eppure nei due spot promozionali prodotti dalla Regione Marche fino ad ora resi noti, che potete vedere in calce a questo articolo, non un singolo fotogramma è stato dedicato alla Spiaggia di Velluto, alla Rotonda, alle eccellenze enogastronomiche, fotografiche, artistiche, architettoniche di Senigallia.

Siamo certi che nei prossimi giorni la politica si dedicherà a comprenderne le cause, quindi non ci lanciamo in ipotesi. Ricordiamo però che non è la prima volta che Senigallia viene ignorata. Nel 2010 l'allora giunta Spacca scelse come testimonial Dustin Hoffman per uno spot che non mostrò Senigallia, proprio come oggi.