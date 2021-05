Via libera al piano regionale del turismo 2021/2023

1' di lettura

20/05/2021 - Disco verde dal Consiglio regionale per il Piano regionale del turismo 2021-2023. La proposta di atto amministrativo, a iniziativa della Giunta regionale, relatori per la maggioranza Mirko Bilò (Lega) e per l’opposizione Antonio Mastrovincenzo (Pd), è stata approvata con 18 voti a favore, 7 contrari e 3 astenuti.

In primo piano la creazione di un sistema turistico moderno e aggregato attraverso anche il superamento della frammentazione dello stesso. Sono tre gli indirizzi strategici. L’attenzione è focalizzata sulla valorizzazione del brand Marche, nei mercati nazionali ed esteri. In primo piano la predisposizione di prodotti turistici legati alla destinazione Marche, selezionati mediante un accurato marketing e commercializzati con strumenti innovativi. Come interlocutori principali le agenzie turistiche che si occupano in modo strutturato e continuativo dell’incoming, i distretti turistici e più in generale i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel territorio. Il terzo indirizzo strategico fa perno sull’ammodernamento del sistema turistico regionale, in stretta collaborazione con le istituzioni del territorio e gli operatori locali, qualificando l’accoglienza con i circuiti turistici e le eccellenze per riallinearla agli standard dei principali competitor italiani ed esteri mediante interventi ed investimenti mirati.

Tra i progetti evidenziati dal piano anche la costituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione Marche, oggetto di una specifica proposta di legge presentata dall'Esecutivo, attualmente all’esame della Commissione Sviluppo economico.