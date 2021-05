Sostenibilità, responsabilità civica e cittadinanza globale, venerdì il Forum regionale

2' di lettura

20/05/2021 - Sostenibilità, responsabilità civica e cittadinanza globale, è il titolo del forum regionale che si terrà venerdì 21 maggio, dalle ore 15. L’appuntamento, promosso da Regione Marche, con Regione Abruzzo e Umbria nell'ambito del Forum regionale sviluppo sostenibile gestito dal CSV Marche, si focalizza sul significato di partecipazione nella strategia di sviluppo sostenibile e ne discute con esperti e stakeholder, rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale, universitario e terzo settore.

“Ognuno di noi, nel proprio ruolo e nelle scelte quotidiane, è chiamato a dare un contributo - dichiara l’assessore all’Ambiente, Stefano Aguzzi, che domani interverrà al forum – perché sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale, economica, culturale. La pandemia da Covid ha evidenziato quanto il sistema sia sempre più interconnesso e globale, la prospettiva di sviluppo sostenibile è quindi necessaria, anzi, fondamentale, per garantire salute dell'ambiente e benessere di chi abita il pianeta”.

Una prima sessione del workshop è incentrata sul tema dei percorsi partecipativi per le definizioni delle Strategie regionali di sviluppo sostenibile, seguono due tavole rotonde tematiche su Trasversalità delle politiche ambientali, interessi contrapposti e mediazioni possibili, e su Educazione alla cittadinanza globale. Al termine si terrà un dibattito con i partecipanti.

Interverranno la presidente dell'Associazione italiana partecipazione pubblica Chiara Pignaris, il presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna, l'imprenditore Enrico Loccioni, presidente dell'omonimo Gruppo riconosciuto come modello di imprenditoria sostenibile, innovazione e integrazione col territorio.

La partecipazione è volontaria, gratuita e aperta a tutti gli interessati, associazioni ed enti del terzo settore, volontari, cittadini.

Per partecipare è necessario iscriversi nell'area riservata del sito CSV Marche. Effettuato il login, cliccare sul box 'Forum regionale sviluppo sostenibile' compilare il form. Poco prima del workshop, ogni iscritto riceverà una mail con le istruzioni, il link per accedere alla stanza virtuale e un contatto telefonico per eventuale assistenza tecnica.