"Il naufragio della verità": evento AIART sul giornalismo

1' di lettura

20/05/2021 - La tragedia della Moby Prince, avvenuta il 10 aprile di trent’anni fa, le 140 vittime, le tante domande ancora aperte, il rischio dell’oblio, saranno il punto di partenza per il webinar “Il naufragio della verità”, che si terrà il 21 maggio alle ore 21 in diretta Facebook e YouTube sui canali AIART Marche. Un evento che vuole anche essere una riflessione a più voci sul presente e sul futuro del giornalismo.

L’evento, organizzato dall’AIART Marche, in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari delle Marche, la rete RED e l’AGE Marche, si avvarrà di esperti di primo piano come: Vincenzo Varagona, giornalista Rai e scrittore, autore del recente libro inchiesta “I segreti del Moby Prince” con prefazione di Pietro Grasso; Francesco Sanna, giornalista per “Il Fatto Quotidiano” e scrittore, autore de “La strage impunita” insieme a Gabriele Bardazza; Giovanni Baggio, presidente nazionale AIART. A condurre la discussione, in cui è previsto anche l’intervento dell’on. Francesco Berti, membro commissione parlamentare d’inchiesta sul naufragio del Moby Prince, Lorenzo Lattanzi presidente regionale AIART Marche.



Diretta Youtube: https://youtu.be/pRAyJC-951Q