Fermo: Un film che racconta le Marche. Una commedia prodotta dalla Sydonia Production

2' di lettura

20/05/2021 - Dalle Alpi alla Sicilia, la parola d'ordine è la stessa: Borghi. Con le aggiunte: salvare i borghi, preservare i borghi, tornare ai borghi. Il mantra risuona dalla politica alta alle associazioni di categoria. Dopo anni, finalmente! Ma come promuoverli? Gli spot televisivi aiutano così come le rappresentazioni all'estero. Però, se avete modo di dialogare con i responsabili di importanti agenzie di comunicazione, vi diranno che il cinema è la carta decisiva.

Lo sanno bene titolari di campeggi, alberghi, B&B, ristoratori del Lago di Braies e San Candido, dove sono state ambientate le cinque serie precedenti di Un Passo dal cielo, ora le riprese si sono spostate verso il Lago di Misurina. E lo sanno bene anche gli operatori turistici delle zone siciliane del Commissario Montalbano. Senza dover aggiungere la magica Napoli del Commissario Ricciardi , o la bellissima Milano, lontana da smog e traffico, de La Compagnia del Cigno .