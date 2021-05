PD propone la sospensione dei tributi regionali: “È fondamentale dare ossigeno e liquidità a imprese e famiglie”

2' di lettura

17/05/2021 - Il gruppo assembleare del Partito Democratico ha presentato questa mattina una proposta di legge per la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’iniziativa, già sollecitata più volte in aula dai consiglieri dem, prevede la sospensione dei seguenti tributi: tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia, pesca e tartufi; Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato; Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; Tassa per l'abilitazione all’esercizio professionale; Tassa automobilistica; Tassa regionale per il diritto allo studio universitario; Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; Tariffa fitosanitaria.

“A causa dell'attuale situazione epidemiologica - spiegano i consiglieri del Partito Democratico - il tessuto sociale e il sistema economico risultano profondamente colpiti sia a livello regionale che nazionale, a tal punto da determinare una crisi di portata epocale per le imprese, i cittadini e le famiglie. Il particolare stato emergenziale e il perdurare delle condizioni in cui versa il territorio regionale a seguito della pandemia, rendono necessario intervenire, come già fatto lo scorso anno, sui tributi gestiti direttamente dalla Regione. Per questo la proposta di legge prevede la sospensione di tutti i termini tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 15 maggio 2021 ed il 30 novembre 2021, consentendo che tali adempimenti fiscali possano essere effettuati entro la data del 31 dicembre 2021, senza alcuna maggiorazione o sanzione. L’obiettivo è dare ossigeno e liquidità a imprese e famiglie per assicurare, in particolare, la ripresa di tante attività economiche fortemente penalizzate dal lockdown”.