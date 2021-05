Lupini (M5S): "Anziani nelle RSA, accelerare su visite e attività per anziani"

1' di lettura

17/05/2021 - In tutta Italia si accende il dibattito sugli anziani nelle RSA: dopo i tanti focolai, che hanno causato numerose vittime, i contatti con l’esterno nelle residenze erano stati interrotti in via precauzionale. Lo scorso 8 maggio, il Ministro Speranza ha autorizzato le visite, a seguito di vaccinazione o tampone negativo.

Il tema arriva anche nel Consiglio Regionale delle Marche, con due interrogazioni presentate da Simona Lupini, Movimento 5 Stelle. “In questi mesi, sono state sospese le visite dall’esterno, ma anche le attività di socializzazione e riabilitazione che normalmente si tenevano al’interno delle strutture, come la fisioterapia, la logopedia o la terapia occupazionale. Misure necessarie, ma che ora la campagna di vaccinazione permette di allentare, come riconosciuto dal Ministro” spiega Simona Lupini, consigliera regionale e vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali.



“Ora che la vaccinazione degli anziani è in fase avanzata, si può iniziare a programmare il ritorno alla normalità, ovviamente con l’uso di tutte le misure di sicurezza. Nelle nostre due interrogazioni, chiediamo quindi alla Giunta quali sia la situazione nelle RSA marchigiane e quali provvedimenti si vogliano adottare per ripristinare quell’elemento relazionale che è fondamentale per la salute degli anziani”continua la consigliera regionale.