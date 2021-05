Coronavirus Marche: la primavera e i vaccini rallentano i contagi

2' di lettura

17/05/2021 - Sette giorni fa ci siamo lasciati con i contagi praticamente stabili rispetto alla settimana precedente e con l'occhio preoccupato e puntato sui dati di questa settimana per vedere se i contagi avrebbero ripreso a crescere o se il caldo e i vaccini avessero preso il sopravvento. Oggi abbiamo la risposta: i contagi hanno ripreso a diminuire, la primavera sta vincendo. Ma questo non vuol dire che la guerra al virus sia finita.

Vediamo punto per punto cosa è successo questa settimana.

Vaccini

La campagna vaccinale nelle Marche supera le 80.000 dosi settimanali, poco più della settimana scorsa. I vaccinati oggi sono più di 260.000 e se aggiungiamo chi ha ricevuto solo la prima dose e chi è guarito otteniamo quasi un 38% di parzialmente immunizzati. Il 3% in più della settimana scorsa. Confidiamo che il numero delle dosi disponibili aumenti ancora nelle prossime settimane.

Contagi

350 nuovi casi in meno rispetto alla settimana scorsa. Ogni provincia è in calo. La provincia più colpita è Pesaro e Urbino e a seguire: Macerata, Ascoli Piceno, Ancona e Fermo. Il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi malati di quasi 800 unità portando per la prima volta da ottobre 2020 il numero degli attualmente malati a meno di 5.000.

Ospedali

Continuano a scendere i ricoveri e i malati in terapia intensiva negli ospedali delle Marche. Oggi quindi abbiamo 262 ricoveri (-64) e 48 ricoverati in intensiva (-10). Lo scorso anno i numeri erano molto migliori: 173 e 17.

Vittime

Questa settimana hanno perso la vita altri 22 marchigiani, 3 in meno della settimana scorsa. L'anno scorso persero la vita 32 persone.

Il rapporto con il 2020

Rispetto alla stessa settimana dello scorso anno abbiamo quindi più nuovi casi (ma questo è dovuto anche ad una capacità di far tamponi enormemente superiore) e una situazione peggiore negli ospedali. Resta minore il numero di che perde la vita, grazie soprattutto ai vaccini somministrati alle fasce più deboli. L'auspicio che i vaccini ci facciano recuperare il ritardo rispetto allo scorso anno per arrivare a contagi zero e vivere un'estate più serena.

