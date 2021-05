Pesaro: Tre pesaresi alla conquista dell'Amazon Campus Challenge

1' di lettura

14/05/2021 - Tre studenti universitari di Pesaro sono in gara per aggiudicarsi l'Amazon Campus Challenge e il primo premio in denaro di 10mila euro.

Ilaria Nucci e Matteo Rombolini, entrambi 23enni iscritti all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Antonio Damiani, di 25 anni, studente presso la Politecnica delle Marche, sono il team “in vino veritas”.



Per conquistare la vittoria devono accompagnare l'azienda Enoteca Biagioli di Fano nella sua svolta digitale, dalla creazione di pagine prodotto al monitoraggio delle performance. In poche parole, devono far decollare le vendite di vini nel marketplace di Amazon.



I team si sfideranno fino al 31 maggio poi, le 5 migliori squadre si giocheranno la vittoria presso la sede di Amazon Italia. La finale si terrà a fine giugno.



A questo link potete acquistare le bottiglie e contribuire alla vittoria del team pesarese.