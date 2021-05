Civitanova: Paola Petrucci porta il Comune al Tar per le quote rosa, accordo da 1.800 euro per risolvere la partita

2' di lettura

14/05/2021 - Alla fine della fiera, costa 1.837,13 euro alle casse comunali il mancato rispetto delle quote rosa in giunta. La giunta comunale ha infatti dato il via libera all’accordo transattivo con Paola Petrucci, consigliera di parità supplente della Regione Marche, che anni fa aveva portato al Tar la questione della mancanza del rispetto della quota del 40% di donne in giunta.

La vicenda è ben nota. Poche settimane dopo l’insediamento della giunta Ciarapica, nel 2017, Petrucci sollevò la questione, che portò però soltanto nel marzo 2018 alla rimozione dell’assessore Enrico Giardini per fare spazio all’attuale assessore al bilancio Roberta Belletti. I mesi di discussione interna persi avevano spinto la stessa Petrucci a rivolgersi al Tar con l’obiettivo di far decadere l’atto di nomina di tutta la giunta e chiedere un risarcimento danni di 10 mila euro. Firmato il decreto di nomina della Belletti, di fatto era decaduto il problema del rispetto della quota rosa, per cui Petrucci aveva ritirato la domanda cautelare, confermando però la richiesta di risarcimento danni. Le trattative tra le due parti sono andate avanti per tre anni e alla fine il Comune, vista l’incertezza dell’esito della partita giudiziaria, è riuscito a limitare i danni, arrivando ad un accordo transattivo che chiuderà definitivamente la questione. I 1.837,13 euro serviranno come parziale copertura delle spese legali sostenute dalla consigliera di parità della Regione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram di Vivere Civitanova.

Per Whatsapp aggiungere il numero 348.7699158 alla propria rubrica ed inviare un messaggio allo stesso numero.

Per Telegram cercare il canale @viverecivitanova o cliccare su t.me/viverecivitanova.

È attivo anche il nostro canale Facebook: facebook.com/viverecivitanova/