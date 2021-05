Giornata Mondiale della Fibromialgia, Palazzo Marche si illumina di viola

1' di lettura

10/05/2021 - Palazzo delle Marche si illumina per un giorno di viola in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia. Il 12 maggio il Consiglio regionale parteciperà alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sulla fibromialgia” colorando la facciata dell’edificio che ospita i suoi uffici.

La scelta di aderire all'invito del Comitato fibromialgici Uniti Italia - Odv rappresenta un segno di vicinanza alle tante persone che soffrono di questa patologia cronica, molto diffusa ma spesso trascurata.

La fibromialgia è una forma comune di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di astenia, che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, principalmente di età compresa tra i 25 e i 55 anni. Le donne hanno più probabilità di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. Ne soffre una persona su 25, in 9 casi su 10 di sesso femminile. Non esiste attualmente una cura precisa per la fibromialgia, dato che non ne sono note le cause, ma ci sono terapie che aiutano a controllarne e ad alleviarne i disturbi .