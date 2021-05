Bielorussia, la strada in salita per la democrazia e la libertà, ultimo appuntamento del ciclo di webinar dedicati ai diritti umani

1' di lettura

07/05/2021 - Si concluderà con la Bielorussia il primo ciclo di incontri "Diritti umani, uno sguardo sul mondo. Testimonianze di giornalisti che raccontano un’umanità da scoprire" promosso dall'Università per la pace con il patrocinio del Consiglio regionale. L’appuntamento è in programma il 10 maggio alle 17,30. Interverrà la presidente dell'Associazione Bielorussi in Italia "Supolka", Ekaterina Ziuziuk, in dialogo con la giornalista italo-siriana e curatrice degli incontri Asmae Dachan.

Ekaterina Ziuziuk arriva in Italia nel 2004 e dopo una laurea in lingue e letterature moderne rimane a vivere e lavorare a Trento. Da giugno 2020 è attivista dell’Associazione bielorussi in Italia “Supolka” di cui è anche presidente.

L’incontro “Bielorussia, la strada in salita per la democrazia e la libertà” si terrà come sempre in diretta sulla pagina facebook dell'Università per la pace e sulla piattaforma zoom. Per ricevere il link scrivere entro domenica 9 maggio ainfo.universitapace@regione.marche.it indicando anche un valido recapito telefonico.