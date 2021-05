Ancona: spaccio di droga, arrestati due tunisini

1' di lettura

07/05/2021 - Colti a spacciare eroina in corso Carlo Alberto ad Ancona: arrestati dalla polizia due cittadini tunisini

Giovedì pomeriggio, durante una serie di appostamenti e pedinamenti, gli agenti della Questura di Ancona hanno beccato i due mentre cedevano eroina a due tossicodipendenti. Dopo essere stati bloccati, i due tunisini, entrambi clandestini, sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare.

La coppia occupava in subaffitto una stanza di un appartamento messo a disposizione da un altro straniero compiacente. In questo modo riuscivano a mantenere l'anonimato sulle piazze di spaccio. Prima in Toscana, dove il capo dei due, un 48enne, si è reso responsabile anche di numerosi furti e rapine, e poi dal 2019 ad Ancona.

Nella stanza, nascosti dietro una libreria, i poliziotti hanno rinvenuto 5 involucri di eroina pronti per essere spacciati e circa 20 grammi di eroina pura ancora da tagliare. I due sono stati arrestati per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. Sono state attivate le procedure per la loro esplusione dal Paese.