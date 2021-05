Marche Palcoscenico Aperto: su Facebook e YouTube "Un albero mi ha chiesto di danzare"

2' di lettura

05/05/2021 - Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT, fa una dedica alla natura e ai bambini con Un albero mi ha chiesto di danzare di Cecilia Ventriglia (ideazione e scrittura coreografica) e Cecilia Di Domizio (visual artist), quattro episodi per quattro domeniche a cadenza settimanale a partire dal 9 maggio (i successi il 16, 23 e 30 maggio) alle ore 10 e alle ore 19 su Facebook e Youtube.

Quattro video-performance per quattro alberi, “dedichiamo quattro brevi video-episodi tra danza e immagine alla natura e ai bambini – afferma Cecilia Ventriglia - con il desiderio di alimentare lo stupore e la gratitudine del loro sguardo verso tutto ciò che vive. Gli alberi saranno i protagonisti, li andremo a cercare tra le nostre strade. E pensare che i nostri polmoni visti al contrario danno l’immagine di un albero. Gli alberi ci somigliano molto più di quanto pensiamo e i bimbi forse lo sanno già. Vogliamo celebrare un incontro in natura, lasciarci ispirare dalla danza silenziosa e quasi immobile degli alberi. La durata di ciascun video non supererà i 10 minuti e nasce da una serie di trasferte tra le strade della nostra Regione per individuare gli alberi che per forma, grandezza, posizione paesaggistica, storia o altro attireranno la nostra attenzione e diventeranno i protagonisti dei nostri video artistici. L'editing di ogni episodio sarà il risultato di una costruzione molto precisa tra ripresa video e danza, un terzetto coreografico tra ambiente naturale, sguardo video e linguaggio poetico del movimento. Il format prevede che a conclusione di ciascun video compariranno le informazioni e indicazioni rispetto al luogo in cui si trova l'albero in questione e come eventualmente raggiungerlo. Ci auguriamo infatti che tra coloro che vedranno i nostri episodi ci possa essere chi con la famiglia o gli amici decida un giorno di andare a trovare proprio quell'albero e magari dedicargli una danza”.

Cecilia Ventriglia danzatrice-autrice e Cecilia Di Domizio visual artist si sono incontrate recentemente ad Ascoli Piceno, la loro città natale; poi l’intuizione di un’affine sensibilità artistica le ha portate a collaborare.

Il progetto è realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT.

La visione del video è gratuita. Per informazioni: 347 9196547, 328 3789721, ceci.ventri@libero.it, ceciliadidomizio.93@gmail.com.

Calendario completo di Marche Palcoscenico Aperto Festival su www.amatmarche.net