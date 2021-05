Recanati: Coronavirus Marche: calano i contagi, accelerano i vaccini, ma il confronto con il 2020 non è positivo

5' di lettura

03/05/2021 - Bentornati al consueto appuntamento settimanale con l'analisi dei dati sul Coronavirus nelle Marche e un tentativo di previsione di cosa potrebbe accadere. Questa settimana abbiamo anche i dati mensili e nuovi grafici che confrontano l'andamento della pandemia nel 2020 e nel 2021.

I vaccini

Nonostante la diminuzione delle dosi consegnate a metà settimana e un giorno feriale in più, il numero delle dosi somministrate è cresciuto ancora, anche se di poco. Si è passati da 74.000 a 74.500. In più tra queste 4.000 erano J&J, ovvero monodose, praticamente valgono il doppio.



Questa settimana sono state somministrate molte più seconde dosi che prime dosi e quindi il numero dei vaccinati è passato da 127.000 a 173.000 ovvero dal 8,5% al 11,5%, la crescita più veloce fino ad oggi. Il 15,6% della popolazione ha ricevuto una sola dose. Se sommiamo i vaccinati, chi ha ricevuto una sola dose e i guariti (5,9%) otteniamo quasi un terzo della popolazione parzialmente immunizzato.



Sono numeri incoraggianti ma ancora insufficienti per incidere in maniera significativa sulla curva dei contagi. Tra i grafici trovate anche quelli che mettono in confronto la percentuale degli operatori sanitari (i primi ad essere vaccinati) tra i casi in isolamento. Noterete che dopo l'inizio della vaccinazione i casi sono diminuiti molto, sia in numeri assoluti che in percentuale. È un'ulteriore prova dell'efficacia del vaccino.

Zona gialla

La settimana in corso è la seconda in zona gialla ed è quindi probabilmente l'ultima in cui vedremo l'effetto delle chiusure della zona arancione sui contagi. La settimana decisiva per capire cosa succederà questa estate sarà quindi la prossima.

I nuovi contagi e i guariti

La curva dei contagi continua a scendere, un po' più velocemente delle settimane precedenti perché questa settimana c'è stato un giorno festivo in più. Ma scende molto lentamente.

Tutte le cinque province delle Marche presentano dati in calo. Pesaro e Urbino è la provincia più colpita, seguita da Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo. In totale i nuovi casi sono stati 1612, quasi 300 in meno dei 1906 di sette giorni fa.



Le persone per cui l'incubo del Covid è diventato reale sono state 1918 e questo porta il numero degli attualmente malati a 6076. Questo numero però scenderà molto lentamente perché ormai sono 4 settimane che il numero dei contagi è si in calo, ma molto leggermente. Nelle prossime settimane quindi il numero dei ricoveri, in terapia intensiva o meno, continuerà a scendere, ma temo, più lentamente di quanto ha fatto finora. E un primo segno lo abbiamo avuto già questa settimana.

I nostri ospedali

Scendono i ricoveri, da 478 a 413, ma questa settimana il numero dei malati in terapia intensiva resta costante, anzi per la precisione aumenta di una unità e arriva a 69.

Le vittime

Il numero dei decessi questa settimana si dimezza rispetto a una settimana fa. Erano 56 e ora sono 30. Certo sono sempre tanti, ma solo un mese fa erano il triplo, 90.

Il mese di aprile

Ad aprile i contagiati sono stati 9.331, meno della metà del 20.330 di marzo. Per ritrovare questi numeri dobbiamo tornare indietro ad ottobre dello scorso anno, quando i nuovi contagi furono 6.841. Anche su base mensile la provincia più colpita è quella di Pesaro e Urbino e quella meno colpita è quella di Fermo.

Il confronto tra 2020 e 2021

L'anno scorso in questo periodo era in corsa la discesa del Coronavirus che ci ha permesso di vivere un'estate quasi normale. Abbiamo confrontato i dati settimanali in base a 5 parametri, come potete vedere dai grafici. Primo parametro: i contagi. Qui il confronto è impari, quest'anno la disponibilità di tamponi e la capacità di tracciamento sono aumentati. I casi positivi quest'anno sono molto superiori allo scorso anno.



Secondo parametro: i ricoverati. Quest'anno abbiamo meno ricoveri dell'anno scorso, ma la differenza è minima.



Terzo parametro: le terapie intensive. I ricoverati in terapia intensiva sono più numerosi quest'anno dell'anno scorso. I dati di quest'ultima settimana hanno ampliato il divario.



Quarto parametro: i decessi. Quest'anno il Covid-19 si porta via meno persone dell'anno scorso. Questo anche perché i medici conoscono meglio la malattia e sanno come affrontarla e perché le persone più fragili sono finalmente state vaccinate.



Quinto parametro: i vaccini. Qui non c'è un grafico: l'anno scorso non c'erano i vaccini, quest'anno si ed è probabile che entro la fine dell'estate saremo tutti vaccinati.

In conclusione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il virus è più diffuso. Resta da stabilire se siamo solo in ritardo di una o due settimane o se la situazione è più grave.

Tutti i grafici sono a cura della redazione di Vivere Marche.



