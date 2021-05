Marche palcoscenico aperto: domenico 9 maggio "seeds of future" di Umanesimo Artificiale

1' di lettura

03/05/2021 - Seeds of future è il progetto di Umanesimo Artificiale in programma domenica 9 maggio alle ore 21.30 sulle piattaforme Twitch (canale https://www.twitch.tv/umanesimoartificiale) e Telegram proposto da Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT,

Seeds of future è una performance musicale interattiva basata su codice e chatbot. “In un periodo di social distancing in cui le piattaforme social e di messaggistica sono diventate l’unico mezzo per rimanere connessi con il mondo esterno, abbiamo voluto fare leva su un’azione di uso comune – come inviare e ricevere messaggi istantanei – per la co-creazione di una performance online”, afferma Filippo Rosati di Umanesimo Artificiale. Seeds of future è un progetto multimediale interattivo che si basa su un’esperienza di social networking all’interno di una performance musicale.

Attraverso un software e un chatbot, ogni spettatore potrà interagire in tempo reale con il musicista influenzando la composizione musicale. Umanesimo Artificiale è uno studio e artist platform nato con l’intento di promuovere il creative coding attraverso le arti digitali e performative, sensibilizzando a una interazione fertile tra uomo e macchina. Il progetto realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT.

L’accesso alla performance è gratuito. Per informazioni: hello@umanesimoartificiale.xyz.

Calendario completo di Marche Palcoscenico Aperto Festival su www.amatmarche.net.