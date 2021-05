Pesaro: Paura Sottomonte, scooter si schianta su un furgone: ferito 37enne

1' di lettura

30/04/2021 - Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pesaro. Uno scooter si è scontrato contro un furgone.

Ancora un incidente sulle strade pesaresi. Questa mattina, alle 7, uno scontro tra veicoli ha bloccato il traffico in Strada delle Marche.



Un 37enne in sella ad uno scooter Peugeot stava procedendo in direzione Fano quando l'autocarro che lo precedeva ha svoltato a sinistra.



Non è chiaro di chi sia stata la disattenzione, sta di fatto che il centauro ha centrato in pieno la fiancata del furgone Iveco guidato da un 49enne.



Sul posto sono inteventui i sanitari del 118 che hanno trasportato il 37enne in ospedale. La prognosi non è nota, ma da quanto riferito dal pronto soccorso, il ferito non sarebbe in condizioni gravi.



L'incidente ha causato qualche problema di viabilità sulla SS16, fortunatamente limitato dagli agenti della Municipale che hanno agevolato la circolazione predisponendo un senso unico alternato.

