Calo dell’attività produttiva del 13,5%, ma le imprese non demordono. Presentato il rapporto 2020 sull’industria marchigiana

6' di lettura

28/04/2021 - Una modalità telematica in linea con i tempi quella con cui questo pomeriggio è stato presentato a imprenditori, istituzioni, stakeholders del territorio il Rapporto 2020 sull’Industria marchigiana, elaborato dal Centro Studi Giuseppe Guzzini di Confindustria Marche e realizzato grazie al contributo di Intesa Sanpaolo.

Un rapporto che mostra come le Marche abbiano risentito pesantemente dello shock causato dalla pandemia che, dopo quello del sisma, ha amplificato le conseguenze della lunga crisi 2008-2014 sul sistema economico. Secondo i risultati delle Indagini Trimestrali del Centro Studi di Confindustria Marche nel 2020, l’attività dell’industria regionale ha infatti registrato una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economici delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria. Nella media dell’anno l’attività produttiva ha registrato una flessione del 13,5% rispetto al 2019, risultato peggiore di quello rilevato a livello nazionale (-11,6%).

“Ci troviamo di fronte ad uno scenario a tinte fosche che purtroppo che non ci stupisce– ha detto Claudio Schiavoni, Presidente di Confindustria Marche commentando i dati emersi dal Rapporto – ma nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo, le Marche sono ancora una tra le regioni più manifatturiere in Italia ed in Europa e da qui dobbiamo ripartire per rilanciare la competitività e la crescita delle imprese e dei territori. Le nostre imprese non demordono e stanno affrontando con determinazione le difficoltà. E’ chiaro che l’obiettivo prioritario è quello di uscire rapidamente dall’emergenza sanitaria, soprattutto attraverso la vaccinazione di massa, su cui siamo impegnati anche come sistema Confindustria. Ma non possiamo aspettare troppo: dobbiamo far ripartire l’economia e per farlo confidiamo nelle riforme e nelle risorse del Recovery Plan che dovrebbero spingere la ripartenza degli investimenti pubblici e privati e ridare al nostro Paese lo slancio necessario.

Essenziale sarà il ruolo della Regione, con cui contiamo di confrontarci e condividere, da qui all’estate, la nuova Programmazione dei Fondi strutturali 2021/2027 che costituirà la base principale per il rilancio della politica industriale e di sviluppo della nostra Regione, intervenendo su quelli che per noi sono gli asset strategici: innovazione e ricerca, digitalizzazione, economia circolare e sostenibilità, internazionalizzazione, gestione finanziaria delle imprese, formazione mirata e collaborazione con le Università”.

“L’economia marchigiana sta attraversando una fase cruciale, ora occorre uscire dall’approccio emergenziale e sostenere la ripresa della fiducia e degli investimenti. Bisogna continuare a garantire sostegno alla liquidità ma anche aiutare le imprese a pianificare il futuro. Per agganciare la ripresa serve un impegno comune orientato agli asset di sviluppo cui la pandemia ha impresso una grande accelerazione, investendo cioè sulla crescita e sulla transizione ecologica e digitale, così da recuperare velocemente competitività - ha spiegato Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo -. Come prima banca in Italia e nelle Marche siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo al fianco delle imprese e delle associazioni di categoria, in un fondamentale gioco di squadra. Per questo è importante essere qui oggi con il mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale regionale, mettendo a disposizione anche l’expertise della nostra Direzione Studi, per dare uno spaccato del 2020 ma soprattutto per mettere a fuoco le dinamiche utili a consolidare la ripartenza”.

“Dopo quattordici mesi di epidemia abbiamo di fronte un’economia e una società compresse, ma anche un potenziale di risorse ed energie che può e deve essere liberato. Le traiettorie per la ripresa sono chiare: aumentare la capacità di investimento delle imprese; estendere le scadenze dei prestiti contratti a causa dell’emergenza sanitaria; dare nuovo impulso alla formazione dei giovani e alle competenze dei lavoratori con un sistema rinnovato di politiche attive, accompagnato parallelamente da uno schema di ammortizzatori sociali universali; dare attuazione al PNRR” - ha affermato Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese. “La pandemia ha anche messo in evidenza alcune fragilità dell’attuale modello di produzione internazionale fondato su un’elevata frammentazione produttiva su scala globale. Dall’automotive all’hi-tech, dagli elettrodomestici alla moda, diversi settori hanno subito conseguenze per la mancanza di componenti fondamentali del processo produttivo, a seguito di ritardi logistici e di un’eccessiva dipendenza da pochi esportatori. È quindi quanto mai necessario ridimensionare la dipendenza da piattaforme economiche extraeuropee, sia attraverso processi di integrazione comunitaria di alcune produzioni, sia attraverso la creazione di nuove filiere più corte”.

Uno sguardo al futuro è arrivato da Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo: “Siamo vicini a una svolta nella ripresa economica, che è attesa divenire più stabile a partire dal terzo trimestre, grazie al raggiungimento di una elevata quota di popolazione vaccinata anche in Europa. Nel 2021 il PIL mondiale è atteso mostrare una crescita del 5,9%, più che recuperando il terreno perso lo scorso anno (-3,5%). Il rimbalzo sarà diffuso e sarà trainato da Asia e Stati Uniti. Il forte aumento atteso dei flussi commerciali internazionali favorirà le economie e le imprese più orientate all’export. La ripresa dell’economia italiana sarà parziale (+3,7%, dopo il -8,9% del 2020), frenata dai servizi. Il tasso di crescita potrebbe toccare un picco nel 2022, grazie alla spinta del PNRR italiano che è il più ambizioso in Europa: vale complessivamente 235 miliardi di euro e si concentra su “green” e digitale. Sarà importante porre le basi per una crescita stabilmente più elevata e sostenibile, colmando il nostro gap di investimenti rispetto alla Germania e realizzando riforme nel campo della P.A., della giustizia civile, del fisco e della concorrenza”.

“Alcuni dati colpiscono quando si guardano le statistiche industriali delle Marche – ha spiegato Marco Cucculelli, Professore dell’Università Politecnica delle Marche presentando i dati del Rapporto Annuale - Tra il 2001 e il 2017 la quota dell’occupazione nei settori ad alta intensità tecnologica passa dall’1.4% al 2.4%, superando il valore medio delle regioni del Centro (1.6) e dell’Italia (1.4). Inoltre, la quota di imprese ad elevata crescita e significativi livelli di profittabilità raggiunge nel 2019 quella della Lombardia e si colloca su livelli appena inferiore a quella di Emilia Romagna e Veneto. Infine, il personale delle imprese addetto alla R&S è cresciuto di oltre 10 volte nel decennio 1995-2015, fatto pressoché unico nel panorama nazionale. Segnali che evidenziano la capacità del sistema produttivo di posizionarsi su aree di domanda a forte crescita e in posizioni centrali delle catene globali del valore, attraverso un percorso di adattamento avvenuto con l’immissione di conoscenza nei processi produttivi. La ripresa - attesa per la seconda parte del 2021 e per gli anni successivi - trova un sistema reattivo e capace di cogliere le opportunità che emergeranno. Molti degli esiti dipenderanno dal modo con il quale le imprese riusciranno a coniugare le innovazioni nei loro modelli di business con le nuove tecnologie digitali, in un eco-sistema innovativo nel quale possano trovare servizi ad alta intensità di conoscenza in grado di sostenerne la competitività nel tempo”.