Pesaro: contagi, Montelabbate e Vallefoglia tornano in zona arancione rafforzata

1' di lettura

26/04/2021 - Da mercoledì 28 aprile fino a martedì 4 maggio i Comuni di Montelabbate e Vallefoglia torneranno in zona arancione rafforzata a seguito dell'analisi dell'andamento dei contagi della scorsa settimana. Oggi pomeriggio il Governatore Acquaroli firmerà l'ordinanza.

A darne notizia è il sindaco di Montelabbate Cinzia Ferri: "Purtroppo la Regione Marche, in seguito ai dati ricevuti inerenti alla settimana del 19 al 25 aprile, emetterà ordinanza per mantenere la ZONA ARANCIONE RAFFORZATA per tutto il territorio comunale di Montelabbate, da mercoledi 28 aprile fino a martedì 4 maggio".



"Ricordo a tutti il rispetto delle regole e l'uso della mascherina - precisa il sindaco - lavare spesso le mani e arieggiare gli ambienti. Il mio pensiero va a tutte le attività che subiscono danni, ormai da troppo tempo con questo tipo di decisione, speriamo che le cose migliorino".

Vuoi ricevere le notizie più importanti di Vivere Pesaro in tempo reale su WhatsApp o Telegram?

Per WhatsApp aggiungi il numero 371.4439462 alla tua rubrica ed inviaci un messaggio (es.: ok notizie).

Per Telegram vai su https://t.me/viverepesaro e clicca su "unisciti"