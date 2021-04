Fano: In 40 al rave party nel bosco [FOTO]: denunce e sanzioni per 16mila euro. Anche fanesi e minorenni tra i partecipanti

2' di lettura

26/04/2021 - Una musica assordante proveniente dagli alberi. Niente a che vedere con il serafico canto degli uccellini, e nemmeno con il semplice vociare di una famigliola intenta a fare il pic-nic il 25 aprile. Il volume era troppo alto, il ritmo troppo incalzante. Ed è così che i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio rave party non autorizzato nel bel mezzo del bosco, in barba alle norme anti-Covid e al semplice buon senso. Tra i partecipanti – assembrati e senza mascherine - anche qualcuno proveniente da Fano.

In realtà gli sconsiderati ‘festaioli’ venivano da mezza Italia. Dalle Marche, ma anche dalla vicina Romagna, dalla Lombardia, e c’era persino un polacco. Grande sorpresa, dunque, per i militari della compagnia di Urbino intervenuti – insieme ai colleghi di Sant’Angelo in Vado e di Mercatello sul Metauro – intorno alle 5 di domenica per stroncare la festa non autorizzata – e tantomeno in linea con le norme anti-Covid – nel bel mezzo delle Cesane, nel territorio urbinate.



Il rave party si stava svolgendo lontano dalle case, su un terreno privato ma senza alcun permesso. I carabinieri sono intervenuti con metodo, così da evitare una fuga di massa. Una volta eseguito il blitz hanno identificato le quaranta persone presenti, tra cui figuravano anche fanesi. E c’era persino un minorenne.



Eseguite denunce penali per invasione di terreni privati e di edifici in concorso. In più sono state elevate sanzioni amministrative per circa 16mila euro per il mancato rispetto anti-Covid. Trovate anche ‘moderate’ quantità di hashish. Non si escludono ulteriori conseguenze per l’infrazione delle norme ambientali.

Seguono alcune foto.





Per le tue segnalazioni, per ascoltare il radiogiornale di Vivere Fano e per restare sempre aggiornato iscriviti al nostro servizio gratuito di messaggistica: