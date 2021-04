Civitanova: Tre etti e mezzo di hashish pronti allo spaccio, arrestato insospettabile 20enne civitanovese

2' di lettura

26/04/2021 - I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto L.P., insospettabile 20enne civitanovese ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando gli investigatori, a seguito di insoliti movimenti nei pressi dei giardini e parchi della città rivierasca, si erano messi sulle sue tracce e proprio venerdì scorso, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di effettuare un accurato controllo che ha permesso di recuperare addosso al giovane un involucro contenente ben 26 dosi di hashish confezionate con cellophane per un peso di 26 grammi, evidentemente destinate allo spaccio.

I militari dell’Aliquota Operativa hanno quindi deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione dove, in effetti, sono stati trovati nella sua camera da letto ulteriori tre panetti dello stesso stupefacente per un peso complessivo di 327 grammi, insieme ad un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento.

Il giovane, in ossequio alle disposizioni impartite dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Macerata dott. Enrico Barbieri, è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista lunedì mattina dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata.

