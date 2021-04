Ginnastica: alla Faber Fabriano il quinto scudetto di fila

1' di lettura

25/04/2021 - E' tutto vero la Faber Ginnastica Fabriano si aggiudica lo scudetto 2021 dopo gli scudetti 2017/2018/2019/2020. Cinque scudetti di fila con una storia ancora tutta da scrivere.

Un'ascesa continua quella della società marchigiana, che non solo colleziona medaglie mondiali in giro per il mondo con le ginnaste nate e cresciute in Faber Ginnastica Fabriano che indossano la maglia azzurra, ma dal 2017 ha lo scudetto Italiano cucito sul cuore. Al Pala Gianni Asti di Torino sabato 24 Aprile la Faber Ginnastica Fabriano vince la semifinale con 11 punti a 9 contro Armonia d'Abruzzo, con il cerchio di Milena Baldassarri, la palla di Sofia Raffaeli, le clavette di Serena Ottaviani e il nastro di Milena Baldassarri. La finalissima circa un'ora dopo vedeva scontrarsi Faber Ginnastica Fabriano, San Giorgio '79 Desio e Asu Udinese per aggiudicare lo scudetto 2021.



Una gara serratissima, non esente da errori nelle varie squadre, la posta in gioco era molto alta. Una competizione per niente scontata, all'ultimo attrezzo i punti erano 7 per Faber, 6 per Desio e 5 per Udine. Era necessario far bene fino all'ultimo secondo di gara. Concentrate e determinate vincono tre scontri diretti su quattro e si aggiudicano il quinto scudetto. I ringraziamenti doverosi e sentiti vanno a tutto il nostro staff tecnico Kristina Ghiurova, Julieta Cantaluppi, Bilyana Dyakova, Lora Temelkova, Valeria Carnali e Olga Gutseva. Al nostro presidente Angela Piccoli e Giuseppe Cocciaro, a tutto il direttivo e alla società tutta. Faber Ginnastica Fabriano è la squadra Campione d'Italia dal 2017.