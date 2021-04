Fano: Una fanese nella nazionale di volley: Ilaria Battistoni convocata dal ct marottese Davide Mazzanti

1' di lettura

24/04/2021 - Un marottese che convoca una fanese. Il nostro territorio è sempre meglio rappresentato ai piani più alti del volley italiano, grazie alla decisione del commissario tecnico Davide Mazzanti. Il ct della nazionale femminile ha infatti chiesto la presenza di altre due atlete per il collegiale di Cavalese, in Trentino, iniziato già da mercoledì. Una delle due è Ilaria Battistoni, nata proprio nella Città della Fortuna.

Ilaria – che si è già fatta apprezzare durante la sua prima stagione in A1 nell’Igor Novara - raggiungerà il gruppo lunedì insieme a Indre Sorokaite della Toyota AB Queenseis. Una soddisfazione non da poco per la regista appena riconferma per un altro anno dal Novara, con cui ha appena disputato la finale contro l’Imoco Conegliano perdendola in due gare.



La giovane pallavolista ha compiuto 25 anni appena qualche giorno fa. Nata a Fano il 22 aprile del ’96, ha militato nella Snoopy Pesaro (B1), nel Team80 Gabicce (B2), nel Volley Pesaro (B1 e A2) e nella Consolini San Giovanni in Marignano (B1 e A2, con una Coppa Italia di A2 vinta nel 2018). Poi il salto con il Novara, in A1. Qui Ilaria ha mostrato ancora di più le sue qualità, sia in campionato – arrivando, appunto, anche alla finale - sia in Champions League. Ora la chiamata del ct Mazzanti, arrivata nella giornata di sabato.





Seguono alcune foto.



Per le tue segnalazioni, per ascoltare il radiogiornale di Vivere Fano e per restare sempre aggiornato iscriviti al nostro servizio gratuito di messaggistica: