Civitanova: Piazza Conchiglia diventa "brand della movida": insegne vegetali, micro orti e un bicipark per farne il cuore del Borgo marinaro

20/04/2021 - Nasce un nuovo progetto per abbellire piazzetta Conchiglia, spazio che in questi anni è diventato di fatto un “brand della movida”, ma che mira a diventare anche punta di diamante del rinnovato Borgo marinaro di Civitanova Marche.

Da qui, la decisione della Giunta comunale di approvare l’atto di indirizzo per la nuova progettazione di arredo denominata “Una più verde Conchiglia”, pervenuta a firma dell’architetto Ruben Baiocco. L’idea è frutto dell’interazione fra amministrazione comunale e operatori del commercio, della ristorazione e dell’ospitalità che animano con le loro particolari attività anche lo spazio pubblico.

L’installazione “Una conchiglia più verde” prevede nel complesso: la realizzazione di un’insegna vegetale verticale con panchine mobili girevoli visibile dagli ingressi della piazza, l’installazione di vasche per la coltivazione in ambiente urbano (micro orti) integrate con sedute e sistemi di illuminazione, un bicipark/scultura a servizio dello spazio pubblico pedonale; sistemi smontabili e con materiali riciclabili per innalzare sicurezza e qualità urbana. «L’amministrazione comunale prosegue con le opere di riqualificazione del centro – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – I progetti che nascono uniscono il decoro urbano agli aspetti, ormai imprescindibili, della sicurezza e della maggiore attenzione per la salute individuale e collettiva.

Investire nella riqualificazione dei luoghi va a beneficio della città nella sua interezza».

