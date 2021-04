Covid: 137 nuovi contagi nel fine settimana. 9 i decessi

2' di lettura

19/04/2021 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1908 tamponi: 1011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,6%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 137 (50 in provincia di Macerata, 55 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione).



Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (26 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (45 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 12 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 322 test e sono stati riscontrati 25 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.



Scendono ancora i ricoveri negli ospedali, sono 656 di cui 88 in terapia intensiva. Purtroppo anche ieri ci sono stati 9 decessi. Le vittime sono: un 96enne di San Benedetto, una 92enne e un 94enne di Ancona, una 80enne di Civitanova Marche, una 88enne di San Marcello, un 88enne di Apecchio, un 85enne di Gradara, una 69enne di Sassocorvaro, un 71enne di Fano. Salgono a 2868 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.



