Continua la discesa del Coronavirus a Senigallia e dintorni 3,55 casi ogni 1000 abitanti. Sette giorni fa erano 5

3' di lettura

19/04/2021 - La scorsa settimana nel nostro territorio i positivi da Covid-19 erano 440, oggi sono scesi a 316, 3,55 ogni mille abitanti. Un calo che continua da cinque settimane.

Nelle scorse settimane Senigallia aveva meno casi ogni 1000 abitanti della media degli altri comuni, questa settimana invece la media è identica.

Casi totali

Comuni 19/4/21 12/4/21 5/4/21 29/3/21 22/3/21 15/3/21 8/3/21 1/3/21 Senigallia 157 203 262 350 474 518 488 372 Montemarciano 32 50 68 78 118 96 87 57 Trecastelli 27 36 61 83 131 147 99 50 Arcevia 22 30 38 32 35 35 30 26 Serra de' Conti 21 35 52 50 43 33 25 17 Corinaldo 20 24 33 36 55 57 39 25 Ostra 15 29 47 86 120 111 98 66 Castelleone 8 5 8 7 10 10 8 8 Ostra Vetere 5 12 19 20 28 27 22 20 Belvedere O. 5 12 19 22 22 21 18 18 Barbara 4* 4* 11 21 30 16 9 9 TOTALE 316 440 618 785 1.067 1.071 923 668

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".



Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 19/4/21 12/4/21 5/4/21 29/3/21 22/3/21 15/3/21 8/3/21 1/3/21 Serra de' Conti 5,68 9,47 14,07 13,53 11,64 8,93 6,77 4,6 Arcevia 5,11 6,97 8,83 7,43 8,13 8,13 6,97 6,04 Castelleone 5,03 3,14 5,03 4,4 6,29 6,29 5,03 5,03 Corinaldo 4,11 4,93 6,78 7,4 11,3 11,71 8,01 5,14 Trecastelli 3,6 4,8 8,13 11,06 17,45 19,58 13,19 6,66 MEDIA 3,55 4,94 6,93 8,8 11,96 12,01 10,35 7,49 Senigallia 3,55 4,59 5,93 7,91 10,74 11,71 11,03 8,41 Montemarciano 3,26 5,09 6,92 7,94 12,01 9,77 9,85 5,08 Barbara 3,1 3,1 8,53 16,28 23,26 12,4 6,98 6,98 Belvedere O. 2,33 5,59 8,85 19,25 10,25 9,79 8,39 8,39 Ostra 2,3 4,45 7,22 13,20 18,42 17,04 15,05 10,13 Ostra Vetere 1,56 3,75 5,93 6,24 8,74 8,43 6,87 6,24



I comuni con più casi per abitante sono Serra de' Conti che sfiora i 10, Arcevia e Castelleone di Suasa. Al contrario Ostra Vetere Ostra e Belvedere Ostrense hanno meno di 3 casi ogni 1000 abitanti.

Nei piccoli comuni anche pochissimi casi possono cambiare le cose, tanto che Ostra Vetere la settimana scorsa era tra i comuni più colpiti e questa settimana è il più virtuoso. Percorso contrario per Castelleone di Suasa, unico comune che vede aumentare i propri casi, da 5 a 8.



È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.

Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.

Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.