Rinvio delll'insediamento della Commissione regionale pari opportunità, le consigliere scrivono al Presidente del Consiglio Regionale

1' di lettura

17/04/2021 - Di seguito copia della lettera protocollata il 16.4.2021, indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale, e per conoscenza al Presidente delle Regione Marche ed alla Assessora alla Pari Opportunità, in merito al rinvio immotivato della seduta convocata per l'insediamento della Commissione regionale per le Pari Opportunità tre uomo e donna e per la nomina della Sua Presidente e Vice-Presidenti , e sottoscritta dalle commissarie elette Raffaella Bresca, Rosina Alessandri, Serena Cavalletti, Ilaria Chiovini, Antonella Ciccarelli, Sara Cucchiarini, Alessia Di Girolamo, Valentina Ugolinelli.

Dapprima fissata per il 31 marzo 2021 essa è stata infatti, rinviata a data da destinarsi, solo un giorno prima e senza alcuna motivazione, salvo poi essere le commissarie componenti, e sottoscrittrici della richiesta, venute ad apprendere dai media che era stata presentata (in data 1° aprile 2021) una PDL per modificarne la composizione (sia nel numero che nei criteri di scelta) a bando e procedura di selezione ampiamente terminati e conclusi.

In pdf la lettera