Morani (Pd): completato commissariamento per Fano-Grosseto, ora accelerare. Mercoledì punto con il commissario Simonini

1' di lettura

16/04/2021 - "Mercoledì 21 aprile vedrò il dottor Massimo Simonini, commissario straordinario del governo, per fare il punto sulla Fano-Grosseto. Il commissariamento di alcune grandi incompiute tra cui la E-78 che ho seguito personalmente è stato uno degli ultimi provvedimenti del governo Conte II ed ora è stato portato a termine dal governo Draghi".

Lo annuncia su Facebook Alessia Morani, deputata Pd, che da sottosegretaria al Mise nel precedente governo aveva seguito il dossier.



"Ora - aggiunge - dobbiamo accelerare al massimo per completare finalmente questa opera fondamentale per il nostro territorio e per le Marche. I lotti da finire sono diversi e tutti importanti e ci vorrà ovviamente tempo ma oggi è fondamentale ripartire dopo decenni di blocco dell’opera. Vi tengo aggiornati".