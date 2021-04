La scomparsa di Vincenzo Massetti, il ricordo di Mangialardi: “Le Marche perdono una persona di grande cultura e umanità”

1' di lettura

16/04/2021 - “Con Vincenzo Massetti la comunità marchigiana perde una persona di grande cultura e umanità.

Sempre fedele a questi valori, egli ha dedicato tantissimi anni della sua vita al volontariato, distinguendosi per intelligenza, passione, determinazione e amore per il prossimo, in particolare come coordinatore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche, che lo ha portato ad avviare tanti progetti in collaborazione con le istituzioni locali e regionali.

Così Maurizio Mangialardi, consigliere regionale del Partito Democratico, ricorda la figura di Vincenzo Massetti.