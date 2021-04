Crisi Elica, in consiglio Mangialardi interroga Acquaroli: “Vogliamo sapere quali sono le strategie della Regione per tutelare l'occupazione”

1' di lettura

16/04/2021 - “Siamo molto preoccupati dal silenzio calato in questi ultimi giorni sulla vertenza Elica. Dopo i clamori suscitati dall’annuncio di ben 409 esuberi su 560 dipendenti negli stabilimenti di Mergo e Cerreto d’Esi, poco si è saputo di cosa è emerso durante l’incontro dell’8 aprile tra la Regione Marche, la stessa azienda e le organizzazioni sindacali.

O meglio, abbiamo appreso dalla stampa che la dirigenza dell’Elica ha confermato i contenuti del proprio piano industriale 2021-2023, con cui prevede la delocalizzazione in Polonia delle linee produttive a maggiore standardizzazione, ma non si conosce ancora la posizione della giunta Acquaroli,diventata di colpo afona. Sembrerebbe che il presidente si sia impegnato a mettere in campo delle risorse, senza però fare il minimo accenno alla necessità di ritirare il piano industriale, come richiesto dalle organizzazioni sindacali al fine di avviare un tavolo di trattative.



Per tale motivo, martedì prossimo, solleveremo la questione durante la seduta del consiglio regionale per conoscere la strategia messa in campo dalla giunta per gestire questa vertenza. Noi crediamo che la tutela dei livelli occupazionali debba essere una priorità assoluta per la Regione Marche. Anche per questo motivo abbiamo attivato i nostri rappresentanti in Parlamento affinché la questione venga assunta nel quadro di un tavolo ministeriale. Di sicuro non permetteremo che una crisi come questa, dove considerando anche le ripercussioni sull’indotto si rischia di avere un impatto sociale drammatico nell’area del fabrianese, si consumi con il tacito assenso delle istituzioni a danno dei lavoratori”.

Così il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, annuncia un’interrogazione sulla crisi Elica che sarà discussa in occasione del consiglio regionale del 20 aprile.