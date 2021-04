Covid: le Marche restano in zona arancione anche la prossima settimana

1' di lettura

16/04/2021 - Con i dati dei contagi che si confermano stabili ma in calo e con il calo dei ricoveri negli ospedali marchigiano la zona arancione non era in discussione ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

Dopo il consueto vertice del venerdì del cts, che analizza i dati settimanali del Covid nelle varie regioni italiane, il Ministero della Salute ha confermato che le Marche resteranno in arancione anche per la prossima settimana.



Soddisfatto il presidente della Regione Francesco Acquaroli che chiede ai marchigiani prudenza. "Cerchiamo di essere attenti e tenere alta l’attenzione nella speranza che nella classificazione sarà anche riammesso il colore giallo" -ha commentato Acquaroli.





È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.