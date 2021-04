Acquaroli ospite all'esecutivo di Camera Marche. Il punto sui 7 mesi di collaborazione

1' di lettura

16/04/2021 - Dopo gli incontri ufficiali dei mesi scorsi tra l'esecutivo di Camera Marche e i primi Assessori regionali di riferimento, Mirco Carloni e Guido Castelli, venerdì la seduta di Giunta di Camera di Commercio ha visto la partecipazione del Governatore Francesco Acquaroli.

La sua presenza in giunta camerale, all’indomani della presentazione ufficiale della campagna di promozione turistica con protagonista Roberto Mancini, esprime un segnale della vicinanza della Regione che suggella una collaborazione già intensa con la Camera di Commercio nei primi setti mesi del nuovo Governo marchigiano; un’interlocuzione avviata prima delle consultazioni elettorali con tutti i candidati alla presidenza regionale e proseguita in primis sul fronte dell’innovazione digitale che fa perno sulla formazione : per questo Camera e Regione collaborano con i quattro atenei e la reti degli ITS per le competenze digitali del futuro.

Siamo insieme anche nella promozione dell’agroalimentare, già dallo scorso ottobre con il progetto di valorizzazione della Valle del Metauro e del prossimo distretto del bio. Sulla partita internazionalizzazione e del digital export ricorda Vinitaly ha presentato con noi in anteprima la sua piattaforma Vinitaly Plus ed è di due giorni fa il lancio del Fuori Expo a Dubai21/22 che ci vedrà ancora collaborare. spiega Sabatini.

Regione e Camera di Commercio hanno necessità di fare squadra, l'ente camerale è essenziale nel rilancio. Il momento è complesso ma se proseguiamo uniti nel progetto di sviluppo nulla ci sarà precluso. Ha commentato il Presidente Francesco Acquaroli