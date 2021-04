Turismo, Inside Marche Live: "Positiva l'alleanza tra Regione Marche e Lombardia"

1' di lettura

15/04/2021 - Si è tenuto ad Ancona un nuovo incontro in Regione Marche con gli operatori del turismo per sviluppare un percorso condiviso per imprese e turismo, convocato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, insieme a Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia.

Riteniamo che questa alleanza possa essere strategica e foriera di nuove opportunità di sviluppo - rimarca Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live, associazione dei tour operator incoming delle Marche - aderente ad Assoviaggi Confesercenti, come abbiamo detto anche nell'incontro al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ed all'Assessora.

Secondo il nostro punto di vista può essere un'occasione di lavorare insieme su alcuni punti da sempre molto difficili, come per es. la promozione sui mercati extraeuropei, legati al mare ed i laghi, o legati al cluster natura (ovvero montagna per la Lombardia e Appennino per le Marche; oppure il tema della fede e del turismo religioso (i monaci cistercensi di Milano e quelli di Abbadia di Fiastra e Chiaravalle).