Lavoro usa e getta: Marche prima regione in Italia. Crollo commercio e intrattenimento. Marinucci: “In coda classifica per i contratti stabili”

15/04/2021 - Marche, prima regione d’Italia per il lavoro usa e getta. Nel 2020, le assunzioni nelle Marche sono state 139.406. Complessivamente, sono diminuite del 31,1% dall’anno precedente (-63 mila unità) e del 38,0% dal 2018 (- 85 mila unità).

Il numero di assunzioni crolla per tutte le tipologie contrattuali e i contratti a tempo indeterminato rappresentano solo il 13% del totale. Anche per le cessazioni, tutte le tipologie contrattuali hanno registrato una variazione negativa, il cui saldo è pari -26.180 e si assiste ad una diminuzione significativa delle trasformazioni di contratti precari in contratti a tempo indeterminato.

Le attivazioni sono diminuite in tutti i settori ad eccezione dell’aggregato “Istruzione, sanità e assistenza sociale”. I settori più colpiti sono quelli delle attività artistiche e dell’intrattenimento, seguito dall’aggregato “Commercio, riparazione autoveicoli, trasporto e magazzinaggio, alloggio e ristorazione” e dal manifatturiero.

A proposito, Barbara Lucchi, segretaria generale Filcams Cgil Marche, sottolinea che “fanno eccezione solo quegli esercizi che hanno saputo reinventarsi tramite l'e-commerce e con nuove modalità di vendita a distanza, veicolate soprattutto sui social network e con una strutturata presenza online. Diverse le grandi catene commerciali che hanno aperto situazioni di crisi a livello nazionale, con conseguenti ricadute anche nel territorio marchigiano (ad es. Camaieu, Kidiliz, Douglas)”.

Sul fronte cultura e intrattenimento, è Guido Pucci, segretario generale Slc Cgil Marche, a fare il punto: “La chiusura dei luoghi della cultura e cioè teatri, cinema e spazi culturali nonchè la sospensione di tutti gli eventi hanno determinato la mancata attivazione dei contratti di lavoro di artisti, tecnici e maestranze, il cui numero nelle Marche si stima essere di circa 6.000 unità: professionisti della produzione culturale, dai percorsi lavorativi già frammentati e precari, oggi quasi azzerati” .

Le Marche, anche nel 2020, si confermano una delle regioni in cui la precarietà incide maggiormente nei nuovi rapporti di lavoro. La regione è la terzultima in Italia per l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale delle nuove assunzioni (13,0% nelle Marche, contro il 19,7% della media nazionale) mentre la percentuale di assunzioni con contratti a termine si attesta al 37,8% del totale contro il 44,1% del valore medio del paese. Sopra la media nazionale invece per le attivazioni con contratti di somministrazione (14,0% contro una media nazionale del 12,1%) e prima regione in Italia per la più alta incidenza dei contratti intermittenti sul totale delle nuove assunzioni (17,0% a fronte del 7,9% della media nazionale).

“Il 2020, caratterizzato dagli effetti della Pandemia, conferma una tendenza per la regione che, da anni, come Cgil, denunciamo – rilancia Rossella Marinucci, segreteria regionale Cgil Marche – e cioè il primato delle forme più precarie di lavoro e la progressiva contrazione delle forme contrattuali più stabili e tutelanti per i lavoratori. Vantiamo il primato nel lavoro usa e getta e scendiamo sempre più in coda alla classifica del lavoro tutelato e stabile, un lavoro che consenta agli uomini e alle donne, giovani e meno giovani, di credere e progettare il proprio futuro. Dopo oltre un anno in emergenza pandemica, andiamo esattamente in direzione ostinata e contraria a quella auspicabile”.

Variazione assunzioni e cessazioni nelle Marche 2020-2019

Assunzioni Cessazioni v.a % 2020/2019 v.a % 2020/2019 Tempo indeterminato -6.544 -26,5% -6.819 -15,5% A termine -26.229 -33,3% -15.895 -33,0% Apprendistato -4.280 -34,5% -1.959 -19,6% Stagionale -3.281 -16,0% -1.187 12,2% Somministrazione -9.911 -33,6% -5.725 -38,5% Contratto intermittente -12.756 -35,0% -4.388 -1,5% Totale Marche -63.001 -31,1% -35.973 -22,2% Centro -496.262 -31,3% -340.135 -21,9% Italia -2.241.680 -30,8% -1.434.756 -20,1%

Assunzioni per settore 2019 2020 var. 2020-19 var. % 2020-19 Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.847 1.645 -202 -10,9% Manifatturiero, estrazioni, fornitura di energia elettrica, gas, acqua, trattamento dei rifiuti 35.095 24.347 -10.748 -30,6% Costruzioni 10.656 8.657 -1.999 -18,8% Commercio, riparazione autoveicoli, trasporto e magazzinaggio, alloggio e ristorazione 82.467 55.145 -27.322 -33,1% Servizi di informazione e comunicazione 1.710 1.506 -204 -11,9% Attività professionali, scientifiche e tecniche, supporto 44.722 29.795 -14.927 -33,4% Istruzione, sanità e assistenza sociale 6.511 6.728 217 3,3% Attività artistiche, intrattenimento, altri servizi 18.632 10.949 -7.683 -41,2% Altro 767 634 -133 -17,3% TOTALE 202.407 139.406 -63.001 -31,1%

assunzioni con contratto intermittente sul totale Marche 17,0% Umbria 15,1% Valle d'Aosta 14,4% Liguria 14,2% Emilia Romagna 13,3% Veneto 10,7% Friuli Venezia Giulia 10,6% Trentino Alto Adige 10,5% Abruzzo 10,4% Toscana 10,3% Piemonte 8,6% Italia 7,9% Lombardia 7,8% Basilicata 7,2% Puglia 7,0% Molise 5,5% Sardegna 5,2% Lazio 3,5% Sicilia 2,7% Calabria 2,1% Campania 1,6%

assunzioni a tempo indeterminato sul totale Campania 25,7% Sicilia 23,9% Lombardia 23,5% Molise 21,5% Toscana 20,1% Lazio 19,7% Italia 19,7% Piemonte 19,4% Calabria 19,3% Veneto 18,4% Puglia 18,2% Umbria 16,9% Basilicata 16,8% Abruzzo 16,4% Friuli Venezia Giulia 16,2% Emilia Romagna 15,2% Sardegna 15,0% Liguria 14,6% Marche 13,0% Valle d'Aosta 12,9% Trentino Alto Adige 12,6%

Rapporto elaborato da IRES Cgil Marche